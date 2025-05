Actualizado 12:20

Redacción Teleamazonas.com |

Dritan Gjika, cabecilla de la Mafia Albanesa, fue capturado en Emiratos Árabes Unidos con fines de extradición al Ecuador, según informó el Ministerio del Interior este lunes 26 de mayo de 2025.

Gjika posee dos notificaciones rojas de Interpol por tráfico de drogas, lavado de activos y delincuencia organizada, de acuerdo con información del Ministerio del Interior ecuatoriano.

El albanés de 47 años llegó a Ecuador en 2009 con una visa temporal, y en 2013 consiguió la ciudadanía ecuatoriana. Se «convirtió en uno de los hombres más buscados del país al liderar una organización criminal que operaba en Ecuador y España», detalló la autoridad en una comunicado.

Al albanés se lo señala por enviar grandes cantidades de drogas a países de Centroamérica y Europa (Países Bajos, Bélgica y España).

Asimismo, la autoridad ecuatoriana apunta a él como el cabecilla de una red que operaba personal de puertos marítimos como informantes y quienes ayudaban a contaminar con droga los contenedores a través del método «gancho ciego».

La estructura criminal a su cargo incluía un nivel directivo, logística y colaboradores para el envío de droga. A través de empresas legales blanqueaban el dinero y ocultaban actividades comerciales y financieras.

Una operación internacional entre la Unidad Nacional de Interpol de Ecuador y su par de Abu Dabi se llevó a cabo bajo el nombre de PAcCTO 2.0 para la captura del albanés.

La Fiscalía General del Estado vinculó a Gjika el 6 de febrero de 2024 a un caso que investigaba la presencia de la Mafia Albanesa en Ecuador, luego del allanamiento a una vivienda en una zona residencial de Guayaquil.

Esa misma noche las policías de Ecuador y España detuvieron a 31 personas señaladas como presuntos miembros de una red intercontinental de tráfico de drogas.

Ahora se debe continuar con el proceso de extradición de Gjika hacia Ecuador, donde es requerido por las autoridades.

Mientras que “en Albania no hay pruebas que indiquen su implicación en ninguna actividad ilegal. No se ha registrado ninguna investigación penal ni causa judicial contra él, y no tiene propiedades ni negocios registrados a su nombre”, declaró a InSight Crime Dorjana Bezat, periodista albanesa que ha investigado a Gjika.