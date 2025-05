El artista mexicano, Alejandro Fernández, se presentará en noviembre en Quito y Guayaquil. Los conciertos son un homenaje a su padre, Vicente Fernández.

El artista mexicano Alejandro Fernández llega al Ecuador con su gira “De Rey a Rey” para rendir homenaje a su padre, Vicente Fernández. El artista tendrá dos shows en el país, según se confirmó este lunes 26 de mayo del 2025.

‘El potrillo’ se presentará el 6 de noviembre de 2025, en el Coliseo General Rumiñahui en Quito y el 8 de noviembre en el Estadio Modelo de Guayaquil.

Fernández ha logrado conectar con el público a través de una propuesta que combina tradición y modernidad, reafirmando la vigencia de la música ranchera en el panorama actual.

Dentro de su repertorio cantará las canciones más representativas de su padre como “Mátalas”, “Mujeres divinas”, “El rey”, “Estos celos”, entre otros. Así también como sus propios éxitos como “Me dediqué a perderte”, “Se me va la voz”, “Canta corazón”, etc.

La puesta en escena del concierto estará caracterizada por una gran cantidad de músicos, con lo que el público tendrá una experiencia inolvidable.

El show en Quito será un concierto al estilo “palenque mexicano” en donde el escenario estará ubicado en el centro del Coliseo Rumiñahui, dando una experiencia de 360 grados a los asistentes.

En Guayaquil, la importancia del show radica en que en ese mismo Estadio Modelo fue la última vez que Alejandro cantó junto a su padre Vicente en Ecuador. Además, Alejandro no ha dado un concierto en Guayaquil desde hace más de siete años.

Precios de las entradas y dónde comprarlas

Las entradas estarán en preventa exclusiva con DeUna el 29 y 30 de mayo desde las 10:00. Y saldrán a la venta al público desde el sábado 31 de mayo a las 10:00 en la plataforma www.ticketshow.com.ec.

Desde ese día también se podrán adquirir las entradas en todos los puntos de venta físicos de Ticket Shows.

Los precios y las localidades son:

VIP: 35 dólares

FAN: 65 dólares

Butaca: 100 dólares

Output Box: 150 dólares

De Rey a Rey Box: 230 dólares

