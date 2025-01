Redacción Teleamazonas.com |

El producto Micardis Plusfue 80/12,50mg comprimidos fue falsificado y comercializado de manera ilícita en Ecuador. Así lo alertó este lunes 20 de enero de 2025 la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

El lote 104077 fue falsificado y la misma farmacéutica, Boehringer Ingelheim del Ecuador, fue quien alertó a la entidad de control sobre la falsificación del medicamento.

La empresa titular de la medicina efectuó análisis y descubrió que el lote entró al país de manera ilícita en cajas falsificadas.

Lea también

«Por tratarse de un producto falsificado no se puede garantizar la autenticidad del producto, se desconoce su contenido real, su cadena de comercialización, no hay trazabilidad del mismo; por ello, al no poder garantizar su calidad, seguridad y eficacia”, dicho producto ilícito representa un riesgo para la salud de la población, aseguró la Arcsa.

La entidad de control compartió algunas recomendaciones para precautelar la salud de la ciudadanía:

No comercializar , distribuir o utilizar el producto MICARDIS® PLUS 80/12,50mg comprimidos lote 104077 .

, el producto comprimidos . Adquirir productos de uso y consumo humano que tengan Registro Sanitario vigente. Adquirirlos unicamente en establecimientos autorizados .

vigente. Adquirirlos unicamente en . En caso de identificar y/o contar con información sobre la posible comercialización del lote del producto antes referido, realizar la denuncia a través del correo: control.posterior@controlsanitario.gob.ec o por medio de la aplicación Arcsa Móvil.

antes referido, realizar la a través del correo: o por medio de la aplicación Arcsa Móvil. Reportar cualquier evento o incidente adverso relacionado con el uso del medicamento al correo: farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.ec.

#ArcsaAlerta ⚠️ | Se ha detectado la falsificación y comercialización ilícita en el país del lote 104077 del producto MICARDIS®️ PLUS 80/12,50 mg comprimidos.



Conozca más en ➡️ https://t.co/4JOYftC6uy 👈🏽 #ArcsaControla ✅#ElNuevoEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/KDn2taIitO — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) January 21, 2025

También en Teleamazonas