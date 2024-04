Un supuesto caso de adulteración de documentos de identidad en el fútbol ecuatoriano se encuentra en la mira. Alexander Bolaños, actual jugador del Independiente del Valle, es señalado por su supuesto exrepresentante.

En una entrevista este martes 9 de abril del 2024 con el programa 100% Deporte, de la radio uruguaya Sport 890, el exrepresente, que mantuvo el anonimato, afirmó que el atacante en realidad se llama Romario y tiene más de 24 años de edad.

«En 2012 yo llevé a Alexander a Portoviejo. En ese momento no se podía hacer la transferencia por un tema de edad y ahí hicimos el cambio de nombre y de fecha de nacimiento«, contó al programa deportivo.

Además, aseguró que su verdadero nombre es Romario y tiene cambiada la cédula. «Está adulterada la fecha de nacimiento también. Es mayor de 24 años», sostuvo el hombre.

«Yo tuve y tengo la cédula original del jugador. En 2016 su tío me ofreció dinero a cambio de mi silencio. Me pidieron confidencialidad en el tema. Desde ese momento hasta ahora no me han pagado nada. Si me hubiesen pagado yo no decía nada. No me pagaron nada y por eso estoy denunciando esto. Yo advertí al presidente de Independiente del Valle de que si utilizaban a Bolaños podían ser sancionados«, agregó.

#AHORA | Hablamos del tema de Alexander Bolaños, jugador de Independiente del Valle, quien jugó con identidad y edad falsa ante Liverpool.https://t.co/gixYGmrrej pic.twitter.com/J4nnxC1tDp — Sport 890 (@Sport890) April 9, 2024

El delantero debutó con los ‘rayados’ ante Liverpool en la Copa Libertadores el pasado jueves 4 de abril del 2024. En este cotejo participó en los 45 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Patrik Mercado.

Hasta las 09:50 de este martes, el club ecuatoriano no se ha pronunciado sobre las declaraciones, que ponen en duda la documentación de Alexander Bolaños.

