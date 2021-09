Amazon abrirá dos tiendas de comestibles sin cajeros en el 2022

Para el 2022 dos nuevas tiendas Whole Foods, la cadena para la venta de comestibles que es propiedad de Amazon, por primera vez no tendrán cajeros, informó la compañía el miércoles en un comunicado.

Amazon indicó que lo resolverá incorporando tecnología que sustituya a los tradicionales cajeros, con lo que esperan facilitar a los compradores de modo que puedan adquirir los productos y salir del lugar sin tener que sacar su billetera. Cámaras y sensores llevarán un registro de lo que se toma de los anaqueles.

Los artículos serán cargados a una cuenta de Amazon una vez que los clientes dejan la tienda con sus compras.

La nueva forma de comprar

«Estamos deseando que los clientes experimenten esta nueva y cómoda forma de comprar en Whole Foods», dijo John Mackey, cofundador Whole Food, citado en el comunicado.

El texto explica que también habrá una opción para aquellos que aún quieren pagar de la forma convencional. Habrá disponibles filas de autoservicio que acepten efectivo, tarjetas de regalo y otros métodos de pago.

Amazon compró Whole Foods en 2017 y presentó esta tecnología por primera vez en 2018 en la tienda Amazon Go. Desde entonces la ha expandido a supermercados de la compañía. Pero será la primera vez que se cuente con ella en Whole Foods, una cadena con más de 500 establecimientos que Amazon adquirió hace cuatro años.

Las dos nuevas tiendas se ubicarán en Washington, D.C. y en Sherman Oaks, California. Los precios serán los regulares de la cadena. Amazon informó que espera contratar al mismo número de empleados para estas dos nuevas tiendas, pero se dedicarán a apoyar a los compradores dentro de los mercados.

No quedó inmediatamente claro si planean instalar otros establecimientos de este tipo.