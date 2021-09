El sonido de los 80s es el sonido de Bon Jovi

Hay pocos artistas de rock que pueden sintetizar toda una década en su sonido, su estilo y sensibilidades. Pero eso es exáctamente lo que logra Bon Jovi.

Bon Jovi captura los años ochenta de una manera que ninguna otra banda puede. Están sus looks, sus rostros maquillados y su icónico cabello (Susan Orleans escribió alguna vez “sería seguro que Jon Bon Jovi tiene el cabello más maravilloso del rock & roll hoy”), las ropas eclécticas que combinan blazers de grandes hombreras y cuero negro; y, por supuesto, está su música, un rock and roll que nos lleva hasta las nubes en cada una de sus canciones. Desde Livin’ on a prayer , que captura la emoción del amor y la frustración del sueño americano, pasando por Wanted Dead or Alive y su increíble coro, hasta llegar a la sentida balada Never say goodbye … ¡ese el sonido de toda una década!

Reviviendo los 80s, Bon Jovi

Para revivir el sonido del rock de toda una década, traemos una playlist con la crema y nata de Bon Jovi, sus mejores canciones en un solo lugar. Esta es una colección que nos mueve los pies y la cabeza, que nos brinda la energía que necesitamos a lo largo del día con la inspiradora It’s my life , que nos llena de cariño y emoción cuando escuchamos I’ll be there for you , que nos ayuda a superar el desamor poniendo el grito en el aire de You give love a bad name .

Si lo que busca es el sonido del rock and roll de los ochenta, con peinados y vestimenta incluídos, no hay mejor lugar para encontrarlo que en esta selección musical con lo mejor de Bon Jovi.

