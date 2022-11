Ana Belén Cordero, asambleísta nacional por CREO, explicó el tratamiento que da la Asamblea Nacional Al tema de seguridad nacional y los criterios contrapuestos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo hizo en el espacio de las entrevistas de 24 Horas este martes 8 de noviembre del 2022.

Cordero señaló el respaldo del bloque oficialista al gobierno del presidente Guillermo Lasso sobre que los temas de seguridad se traten de manera reservada por la delicadeza y lo que implica. Sostuvo que efectivamente «el tema de seguridad es complejo, no es un pedido de información o una comparecencia sobre temas comunes y públicos».

Fue enfática al señalar que una estrategia de seguridad demanda de apoyo internacional, pero además de una estrategia integral que incluya datos técnicos y que si es declarada reservada por temas de seguridad del Estado es necesario cumplirla.

Restructuración de la Policía y FF.AA.

Sobre la reestructuración de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas señaló que es necesario entender que este es un tema «que no tiene cabida» y que la sola decisión es como «pegarse un tiro en el pie» por toda la estructura jerárquica que posee esta institución. Además, recordó que la Asamblea no tiene competencia alguna para ordenar tal cosa. Y señaló que el pleno debe ir más allá y aprobar leyes que coadyuven al reforzamiento de la seguridad en la nación.

Dijo que existen cerca de 10 proyectos en la Asamblea Nacional y «muchos de ellos duermen en alguna comisión con el informe para segundo debate, otros de ellos están en consulta prelegislativa y muchos ni nisiquiera se han calificado». Impulsar estos temas que son urgentes para contribuir al tema de la seguridad. Entres los proyectos que pueden impulsar este tema citó los proyectos como el porte de arma, el reforzamiento de la seguridad privada y sobre la ciber-seguridad, entre otras.

Ocho horas de debate y una resolución insuficiente

Sobre la resolución aprobada tras más de ocho horas de debate en el pleno del legislativo, dijo que esta es «solo una expresión de la Asamblea» pero que lo más importante son las acciones que lleve adelante el Legislativo e impulsar sus acciones que son legislar y fiscalizar para contribuir en la lucha contra la delincuencia organizada.

Cordero criticó el hecho de que algunos asambleístas intenten politizar el tema de la seguridad y subirse a la coyuntura con fines que no le compete a los asambleístas y que son prioridad del poder Ejecutivo. Sostuvo que si bien los legisladores pueden pedir información en general, pero de ahí que se solicite información con un fin político no esadecuado con un tema tan sensible como la seguridad de todo el país.

Mire también