Análisis de la victoria de Ecuador ante Venezuela en Quito

La Selección de Fútbol de Ecuador logró una importante victoria ante Venezuela, en el camino rumbo al Mundial de Catar 2022.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», junto a Roberto Machado y Hugo Quintana analizamos el triunfo que deja tres valiosos puntos.

Para Roberto Omar Machado hay que separar las situaciones. Por una parte el triunfo positivo, que deja tres puntos y por otro lado el desempeño en la cancha.

«El resultado positivo, tres puntos de oro que alcanzó la selección nacional. Había que ganar y se ganó. Pero terminamos sufriendo», indicó el comentarista.

«La selección no dejó nada, no le sobró absolutamente nada. Tendrá que mejorar ostensiblemente. Terminamos pidiendo la hora a pesar que la gente coreaba el ole en el Rodrigo Paz Delgado. La selección no tuvo una buena presentación», explicó.

Por el lado positivo, Machado destaca el debut como titular de Jeremy Sarmiento. «El chico de 19 años mostró personalidad, 3 o 4 pinturitas que nos hacen pensar que puede mejorar muchísimo».

Rejuvenecimiento de la selección de Ecuador

A la presencia de Sarmiento se suma el debut de Djorkaeff Reasco, «aunque lo absorbieron los zagueros centrales venezolanos. Destaco eso, la juventud».

También resalta la presencia y actuación de Piero Hincapié. «Fue el autor del gol, otro chico de 19 años. Creo que ese es el gran balance de ayer y del proceso. Pero se tiene que mejorar ostensiblemente porque se vienen partidos muy duros», agregó.

Por su parte, Hugo Quintana cree que era una «obligación» para Ecuador conseguir los tres puntos en condición de local.

Y afirma que «más allá de no jugar como se quiere, lo importante es ganar. Y la tricolor lo hizo con una muestra de personalidad y carácter».

«Destacar también puntos positivos como Hincapié, Gruezo, Castillo. Son muy pocas las situaciones de gol claras que pudo generar el equipo ecuatoriano en ofensiva. Esta vez con un gol de pelota parada alcanzó, pero probablemente contra otros rivales y en otro contexto no alcance y ya nos ha pasado».

