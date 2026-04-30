Despega el primer vuelo directo entre EE.UU. y Venezuela, tras siete años de interrupción

Los pasajeros del primer vuelo comercial directo de Venezuela a Estados Unidos (EE.UU.) expresaron su alegría a su llegada a Miami, donde destacaron que la reapertura de esta ruta después de siete años "hace que Venezuela no se sienta tan lejos".

"Esto hace sentirse en casa mucho más cerca. Hace que Venezuela no se sienta tan lejos de este país. Eso agiliza mucho, que podamos venir más seguido a visitar a la familia", dijo a Paul Pratto, quien tomó este vuelo para disfrutar de unas vacaciones en Miami.

Los vuelos se retoman tras tensiones con Maduro

El avión, operado por American Airlines, aterrizó en Miami pasadas las 18:00, tras poco más de tres horas desde su despegue de Caracas a las 14:59.

Horas antes, esa misma aeronave había sido la primera en conectar ambas ciudades desde que EE.UU. suspendió los vuelos comerciales directos entre los dos países en 2019, en medio de las tensiones con Maduro.