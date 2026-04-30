'El Tanque' arrasa y se corona campeón en una noche llena de caídas y sorpresas

La noche de este jueves 30 de abril de 2026 arrancó con intensidad en la gran final del ciclo 1 de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, donde 8 participantes se presentaron con toda la energía, aunque la atención se centraba en la llegada del líder de la jornada, Douglas Salvador. Desde el inicio, Víctor Aráuz dejó claro que solo tres concursantes lograrían clasificar al esperado ciclo de campeones, elevando la tensión desde el primer momento.

El primer duelo enfrentó a Douglas contra Paulina Trujillo en un “Duelo Clásico”. Con dos vidas a su favor, Douglas mostró solidez y ritmo, logrando imponerse y provocando la caída de Paulina. Sin embargo, ella aún seguía en competencia gracias a su acumulado de 1175 dólares y la posibilidad de redimirse en “Acierta o cae”.

Douglas continuó firme en la dinámica del juego, logrando sumar dinero en la huella central, mientras nuevos competidores como Michael Steven y Renata Salem intentaban destronarlo. Aunque Michael tuvo un buen desempeño inicial, un error clave lo dejó fuera. Por su parte, Renata protagonizó un duelo intenso en “Revoltillo”, donde Douglas incluso arriesgó una vida para mantenerse en pie, demostrando su determinación.

Pero el giro inesperado de la noche llegó con la aparición de Eduardo Hurtado, conocido como “El Tanque”. En un vibrante “Duelo Clásico”, Hurtado logró remontar y vencer a Douglas, quien se despidió entre aplausos. Desde ese momento, El Tanque tomó el control absoluto del juego, avanzando con seguridad y aumentando su monto en cada instancia.

Su racha continuó frente a rivales como Heidy Tamayo, Jaime Enrique Aymaray y Vanessa Villegas, a quienes superó con inteligencia y experiencia. Incluso en momentos complicados, como cuando su monto fue dividido, logró mantenerse firme y avanzar hasta las instancias finales con una estrategia sólida y gran temple.

El duelo final contra Jacqueline Factos fue una verdadera batalla de alto nivel. En “A la voz del gallo”, Hurtado se vio obligado a arriesgar su última vida, pero logró salir victorioso y, en un momento clave, recuperó una vida adicional en la huella final, asegurando así su lugar y ventaja definitiva.

Con un desempeño impecable, Eduardo “El Tanque” Hurtado se consagró campeón de la final del ciclo 1, llevándose un total de 4702 dólares tras una noche inolvidable. Además, Douglas Salvador se quedo con el segundo cupo para ciclo por su monto acumulado. Por su parte, el último cupo al ciclo de campeones se definió en “Acierta o cae”, donde Paulina Trujillo logró imponerse, cerrando así una jornada cargada de emoción, caídas y grandes sorpresas.