«La Asamblea se pronunció dentro del plazo de 30 días. Lo hizo en primer debate, por lo tanto esa Ley (‘Antipillos’) ya murió jurídicamente y no podía haber sido insistida por el Presidente», afirmó André Benavides, constitucionalista.

«Creo que a la Asamblea le faltó más astucia y maldad política«, agregó Benavides este jueves 12 de diciembre del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

André Benavides enfatizó que la Asamblea Nacional se pronunció dentro del plazo de 30 días que establece la ley para negar o archivar un proyecto urgente. Por ello, considera que el presidente Daniel Noboa no debía haber insistido en publicarla en el Registro Oficial.

El constitucionalista indicó que la Asamblea tiene la posibilidad de archivar este tipo de proyectos de ley en primer debate, pero para Benavides esto se iba a usar en el ámbito político para evitar su validez.

“Sabemos que cuando existen este tipo de ambigüedades o diferentes interpretaciones, esto puede permitir que se den este tipo de actuaciones. La Asamblea Nacional si comete este error de falta de cálculo político. Debían haberse esperado ocho días más y en segundo debate archivar esta ley porque los votos existían”, puntualizó el abogado.

Sobre las consecuencias de la publicación de la Ley Antipillos, André Benavides señala que la Asamblea está cometiendo un error jurídico al señalar que el Presidente se arrogó funciones, pues si tiene la atribución para emitir decretos ley cuando la Asamblea no se ha pronunciado.

“Trascendencia penal, respecto a la emisión de este decreto ley no tiene. Lo que si veo es que existe un mal asesoramiento por parte del Presidente a nivel jurídico porque no es la primera vez que comete este tipo de despropósitos”, sentenció.

Finalmente, el constitucionalista dijo que la ‘Ley Antipillos’ tiene vicios de inconstitucionalidad por la forma, pero no se está advirtiendo sobre los temas de fondo del proyecto. “Este tema va más allá de si te meten o no un impuesto por la venta de vehículos. Hay aspectos que no fueron observados por la Asamblea, como la unidad de materia. Este proyecto toma algunos ámbitos que no son propios del lavado de activos”, agregó.

