La presentadora y modelo venezolana Andreina Díaz denunció la agresión física que sufrió por parte de su expareja Diego P, en Ecuador. Su pronunciamiento se realizó, el domingo 8 de septiembre del 2024 a través de su cuenta de Instagram junto a fotografías y videos que muestra sus heridas.

En su publicación reveló que el hecho violento ocurrió el 3 de agosto de este año, pero no lo hizo público porque no encontraba la forma de contarlo. «No había hecho pública la agresión hasta este momento porque no encontraba la manera de contar una noticia tan dolorosa y delicada sin lastimar a mis familiares y porque me sentía vulnerable«, señaló.

En los videos compartidos junto a su extenso mensaje, Andreina Díaz mostró las terribles secuelas de la agresión comedida por su prometido. Su rostro, espalda, cuelo y brazos resultaron cubiertos de sangre y moretones.

«Él de manera extremadamente violenta e inhumana arremetió brutalmente contra mi persona. Me causó graves heridas y lesiones físicas que me imposibilitaron; daños emocionales y psicológicos que me han impedido de muchas formas ser la mujer que era antes de que me mostrara quien realmente es», escribió en la red social, donde ha recibido múltiples muestras de apoyo y sororidad.

La joven, que ha trabajado en varios países, dijo que quiere hacer pública su denuncia porque tiene miedo a represalias en su contra. «Hoy dejo a un lado la pena y la vergüenza que sentía de exponer el maltrato que sufrí. Jamás pensé pasar por una experiencia tan horriblemente por parte de la persona con quien yo estaba comprometida y enamorada, pero de quien ahora siento mucho miedo», añadió.

Andreina Díaz concluyó su mensaje con el pedido a la comunidad y a las autoridades para que actúen frente a su denuncia. «Hoy habló por mí, por la Andreína que él sepultó con sus golpes y también por todas aquellas Mujeres víctimas de la violencia de género, y maltratadas física y psicológicamente que se han callado», sentenció.

La instructora deportiva, que cuenta con un título de Administración de Empresas, llegó hace ocho años al país huyendo de la difícil situación de Venezuela.

En Guayaquil, Andreina Díaz tuvo múltiples oportunidades para cumplir su sueño de trabajar en televisión pasando por dos conocidos canales ecuatorianos. Ahora labora en un reconocido medio digital, conduciendo un programa enfocado a realizar ejercicios y cuidar la salud.

