¡Arriba Ecuador! La levantadora de pesas, Angie Palacios, consiguió medalla de bronce en la categoría de los 71 kilogramos, durante su esperado debut en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Angie Palacios levantó 140 kg en su último intento en el envión de la categoría 71 kg. Sumó un total de 256 kg para llevarse la de bronce en los Juegos Olímpicos. En el arranque la ecuatoriana hizo 116 kg.

La estadounidense Olivia Reeves se queda con la presea de oro y la plata fue para la colombiana Mari Sánchez. Luego de la competición, Palacios subió al podio olímpico y recibió su medalla.

Angie Palacios: ‘Dejé mi corazón y todo lo que tenía que dar’

“Se que lo di todo en cada movimiento, dejé mi corazón y todo lo que tenía que dar…” Esas fueron las primeras declaraciones de la ecuatoriana Angie Palacios tras ganar la primera medalla de bronce para Ecuador en los Juegos Olímpicos.

«Me siento muy contenta y agradecida con Dios por las personas que estuvieron alado mío», dijo la medallista olímpica con lágrimas.

La pesista también reveló que hace un mes tuvo una lesión en su espalda. «He venido por un proceso muy duro. Tuve una lesión facetaria lo que no me dejó seguir con mis entrenamientos. Por dos semanas tuve que parar yo pensaba que todo se había acabado, pero las personas que estuvieron a mi lado me dieron la fuerza para seguir adelante«.

Daniel Pintado, doble medallista olímpico en marcha, se acercó a la zona mixta de prensa, para felicitar y abrazar a la medallista de bronce, Angie Palacios. «El encuentro de dos grandes«, escribió el Comité Olímpico en sus redes sociales

Con solo 23 años, Palacios mejoró su destacada actuación en Tokio 2020, donde consiguió un diploma olímpico. En esta edición de los Juegos Olímpicos, la ecuatoriana Angie Palacios demostró una fortaleza excepcional en el levantamiento de pesas.

En los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 se coronó campeona en su categoría y estableció un nuevo récord mundial en arranque, consolidando su posición como una de las mejores pesistas del mundo.

Además, en febrero de 2024, Palacios se adjudicó el título de campeona panamericana absoluta en levantamiento de pesas.

Sin embargo, su camino hacia París 2024 no ha estado exento de desafíos. Una lesión en la rodilla obligó a Palacios a detener temporalmente su preparación, pero logró recuperarse para enfrentar este nuevo reto.

Angie Palacios no solo cuenta con un equipo técnico, sino también con el apoyo incondicional de su familia. Su hermana, Neisi Dajomes, campeona olímpica en Tokio 2020, ha sido una fuente de inspiración y motivación constante para Angie.

Juntas, han elevado el nivel del levantamiento de pesas ecuatoriano y han puesto al país en el mapa internacional de este deporte.

¿Quién es Angie Palacios?

Palacios nació el 12 de septiembre de 2000 en Shell, Pastaza. Ella comenzó su carrera en el levantamiento de pesas a los 12 años, siguiendo los pasos de su hermano mayor, Xavier Palacios, y su hermana Neisi Dajomes. Desde entonces, ha acumulado una impresionante lista de logros en carrera.

Palacios hizo historia al convertirse en campeona del Mundial Prejuvenil de Levantamiento de Pesas en Malasia, en la división de los 69 kg. En 2017, en el Campeonato Mundial Prejuvenil de Levantamiento de Pesas en Bangkok, obtuvo tres medallas de oro en la misma categoría, consolidándose como una promesa del deporte.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Palacios levantó 100 kilogramos en su primer intento en la modalidad de arranque y 104 kilogramos en el segundo, mientras que en envión, intentó 112 kilogramos, quedando cerca de alcanzar una medalla. Sin embargo, su esfuerzo fue reconocido con un diploma olímpico, que se otorga a los ocho primeros lugares.

En 2023 se coronó campeona de los Juegos Panamericanos en 2023. En Santiago de Chile, la deportista brilló en la categoría de los 71 kilogramos y se quedó con la presea dorada, levantando un total de 253 kilogramos. Además, rompió el récord mundial en arranque en su división.

