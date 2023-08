El lateral izquierdo Aníbal Chalá jugará en Emelec por un año

El lateral ecuatoriano Aníbal Chalá es el nuevo jugador del Club Sport Emelec de Guayaquil. El propio jugador confirmó su vinculación con los ‘eléctricos’, este martes 15 de agosto de 2023.

En una entrevista para La Radio Redonda, el ecuatoriano confirmó su regreso al fútbol ecuatoriano, específicamente para ponerse la camiseta del ‘bombillo’. «Soy nuevo jugador de Emelec, espero unirme pronto al equipo», dijo Chala en la cadena radial.

Además detalló que llega a Emelec para aportar con sus condiciones y también para ayudar a cambiar el mal momento que vive el club. «No se merecen estar en esos lugares, deben estar siempre en la parte alta. Vamos a lograr el objetivo de recuperarnos», añadió el ecuatoriano.

El tricolor también reveló que hubo acercamientos con el otro equipo del ‘astillero’, pero finalmente no se concretó. «Hablé con la gente de Barcelona, aunque no hubo mayor interés. El Goiás y América MG (ambos de Brasil) estaban interesados, pero no se concretó; Emelec me esperó y me concentro en ellos’’, dijo Chalá.

El jugador llega al ‘Bombillo’ como agente libre, luego de que no renovara con su último club, el Atlas de México. El ecuatoriano no tenía equipo y la última vez que tuvo acción fue el pasado de 10 abril de 2023.

Además se refirió a un posible retorno a la Selección de Ecuador. «Sería lindo volver a la Selección, mi idea es estar enfocado en el equipo y estar al 100%’’.

El exseleccionado nacional ya tuvo paso por el fútbol ecuatoriano cuando jugó para El Nacional y Liga de Quito. Regresa a Ecuador para afrontar el segundo semestre de la LigaPro con Emelec.

