Con 21 años, el ecuatoriano Moisés Caicedo se convirtió en el fichaje más caro de la Premier League y de la historia del fútbol de Ecuador. El Chelsea de Inglaterra pagó 115 millones de libras esterlinas, es decir, 146 millones de dólares por el ‘Niño Moi’.

No es todo. Con este fichaje histórico, el tricolor además se convierte en el quinto más caro a escala mundial, después de grandes figuras como Neymar (243 millones de dólares), Kylian Mbappé (197 millones), Dembélé (147,1 millones) y Coutinho (147 millones).

Este lunes 14 de agosto del 2023 se conoció que el centrocampista ecuatoriano pasó los exámenes médicos en el cuadro inglés. El periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano anunció que en las próximas horas se esperaría la presentación oficial del tricolor como el fichaje estrella de los The Blues.

Mientras tanto, el Chelsea ya le dio la bienvenida a través de un video publicado en sus redes sociales en el que se observa un emotivo momento en el que ‘Moi’ abraza a su madre. Luego ambos posan para una fotografía, sentados en la parte posterior de un automóvil azul. De repente la imagen se transforma en un instante del 2020, cuando Caicedo todavía estaba en Ecuador con Independiente del Valle.

It’s only ever been Chelsea. pic.twitter.com/LCYf6A2BQr