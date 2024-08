«Lo más probable es que el lunes (26 de agosto del 2024) entre en operación la barcaza turca, agregando 100 megavatios al sistema integrado», confirmó Antonio Gonçalves, ministro de Energía.

«Es posible (que tengamos nuevos apagones en Ecuador). Evidentemente estamos trabajando para que eso no pase«, añadió Gonçalves este miércoles 21 de agosto del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

Antonio Gonçalves también adelantó que está en proceso la contratación de una o dos barcazas más para enfrentar el estiaje, que empezará en septiembre del 2024, y ante la restricción de venta de energía de Colombia.

Para este proceso, el ministro de Energía confirmó que se abrió una plataforma para que los interesados puedan poner sus ofertas. En ellas se tomará en cuenta y dará más valor al tiempo, pues se requieren acciones inmediatas para enfrentar la crisis.

El titular del Ministerio de Energía indicó que la prioridad es cubrir 750 megavatios, una parte en compra y otra en alquiler, que incluye 250 megavatios de una o dos barcazas que se ubicarían también en Las Esclusas, Guayaquil.

“La llegada de otra barcaza a Ecuador podría ser en noviembre del 2024 si se replica lo que ocurrió la vez anterior. Lo cual sería tremendamente de apoyo y trataríamos que sea antes”, agregó Antonio Gonçalves.

Como parte de los proyectos y acciones para enfrentar la crisis, el titular del Ministerio de Energía señaló que lanzarán una campaña de eficiencia energética que tienes dos aristas. Por un lado, el ahorro en los hogares, comercios e industrias que consistiría en dad una rebaja a la tarifa si se consume menos. Y la otra tiene relación con el accionar de los sectores privados para que apoyen encendiendo sus generadores en las horas pico, liberando esa oferta y destinarla a los hogares.

¿Nuevos apagones en Ecuador?

Sobre la posibilidad de nuevos apagones en Ecuador, el Ministro de Energía no los descartó pero aseguró que están trabajando para que eso no ocurra. “Todos los días estamos revisando los caudales de los embalses. Colombia restringió la venta de energía y tenemos que tomar en cuenta eso (…) Estamos trabajando para que estos cortes no ocurran, sin embargo, dada la tremenda hidrología que está ocurriendo ahora no es garantía”, añadió.

Finalmente, Antonio Gonçalves recordó que la situación actual en Ecuador es parte de la crisis energética regional en países que no entraron en transición con una buena planificación.

Ante ello, aseveró que en el país ya se han tomado medidas para garantizar que “esta crisis, que va a ser de dos o tres años, sea exitosamente cubierta con acciones a mediano plazo”. Pero también para atraer inversión que permitan tener plantas geotérmicas que nos ayuden a retomar la soberanía energética.