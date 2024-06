¿Hay riesgos de un nuevo apagón masivo en Ecuador?

Un apagón masivo de entre 3 y 5 horas vivió Ecuador la tarde del miércoles 19 de junio de 2024. El corte de energía fue producto de una falla en la línea de transmisión Milagro – Zhoray, según explicó el ministro de energía (e), Roberto Luque.

Luque dijo que existió una desconexión en cascada lo que evidencia que “el sistema energético está en crisis y tiene varias aristas reflejadas en los sistemas de generación, distribución y transmisión”.

Para el especialista energético Jorge Luis Hidalgo, se trató de una sobrecarga en una de las líneas de 230 000 voltios. «Cuando ingresa más cantidad de energía a un cable con menor capacidad, básicamente es eso», explicó.

Aunque también señaló la precariedad de los dispositivos que no emitieron la alerta temprana. «Existen por décadas. El Ecuador o no los tiene, o no los tiene actualizados o los tiene dañados», lamentó.

Lea también:

Y advirtió que podrían volver a ocurrir «toda clase de apagones o restricciones eléctricas, en meses que además sorprenden porque son de muchas lluvias«.

Luque también señaló que el riesgo está presente, aunque es «muy poco probable«. Incluso dijo que pedirá la renuncia de funcionarios si un apagón masivo vuelve a ocurrir en Ecuador.

El experto apuntó a la inversión para mejoramiento de los parques termoeléctrico e hidroeléctricos a cargo de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), que genera el 94% de la energía distribuida en el país.

También en Teleamazonas: