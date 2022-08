Árbitra agredida denunció a futbolista quien la golpeó por detrás

El último fin de semana, el fútbol regional de Argentina vivió un momento reprochable en un partido que terminó con una árbitra agredida.

El jugador Cristian Tirone, de 34 años, del Deportivo Garmense, agredió a una árbitra en un partido por la tercera categoría de la Liga Regional de Tres Arroyos.

Lo primero a lo que se enfrentó fue a una suspensión de por vida y desvinculación del club; ahora tendrá que esperar las consecuencias legales.

La árbitra agredida, Dalma Magalí Cortadi, de 24 años, recibió un golpe por la espalda, situación que le dejó más de una secuela.

Tirone se encuentra detenido y este lunes dio su declaración ante un fiscal. Además, según la prensa argentina, está arrepentido y pidió perdón.

Sobre Tirone recaen acusaciones por lesiones agravadas por alevosía y por la condición de mujer de la víctima.

La árbitra agredida habló de las secuelas del golpe. Afirmó que «Perdí el conocimiento. Me dio un golpe de puño en el cráneo. Me caigo y cuando me levanto, quedé mareada y con sensación de vómito», dijo a Urbana Play.

«Después de la atención que recibí en el hospital pude hacer la denuncia penal, porque esto va a ir más allá de una agresión en el fútbol. No pensaba que el hombre iba a llegar a violentarme, es lo último que pensás. Al anotar el número del jugador siento el golpe de atrás, no me acuerdo de más nada», agregó.

Violencia de género | Brutal agresión de un futbolista a una árbitra en Argentina.

En un partido de tercera división entre Deportivo Independencia y Garmense, la réferi Dalma Cortadi fue golpeada por Cristian Tirone, quien fue detenido tras el ataque. pic.twitter.com/jIBPD7F5I3 — La Tercera Video (@LaTerceraTV) August 1, 2022

