El alemán Pascal Ackermann se impuso en la cuarta etapa de la Vuelta a Polonia, mientras que Sergio Higuita mantuvo el liderado.

El colombiano Sergio Higuita (BORA-Hansgrohe) sufrió una caída a menos de dos kilómetros de meta; pero esto no le impidió seguir como líder. Llegó a 3 minutos y 32 segundos del ganador, Ackermann (UAE Team Emirates).

La colisión arrastró a varios de los corredores que rodaban cerca de la cabeza de carrera de un gran grupo.

Sergio Higuita cayó a 1,7 km de meta, lo que motivó un retraso de más de tres minutos y medio.

Al sufrir la caída dentro de los dos últimos kilómetros, a Higuita se le concedió a tenor del reglamento el mismo crono del ganador de la etapa. Por ello, pudo seguir luciendo el maillot amarillo de líder.

Ackermann ganó al esprint, invirtiendo en los 179,4 km entre Lesko y Sanok un tiempo de 4 horas, 21 minutos y 46 segundos. Tras él entraron el belga Jordi Meeus (BORA-Hansgrohe) y el italiano Jonhathan Milan (Bahrain-Victorious), segundo y tercero, respectivamente.

Se trata de la segunda victoria en 2022 de Ackermann, que antes hizo suya la Bredene Koksijde Classic, celebrada en Bélgica. Además, es su quinta en una Vuelta a Polonia, pues ganó dos fracciones tanto en 2018 como en 2019.

Pello Bilbao fue duodécimo y el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) vigésimocuarto, ambos con el mismo crono que el ganador. El español es segundo en la general, a cuatro segundos de Higuita, mientras que el sudamericano es sexto, a 10 segundos.

Eso sí, el mejor equipo del día fue el Ineos Grenadiers, con Carapaz y Jhonatan Narváez dentro de los protagonistas.

Best team of the day: INEOS GRENADIER @INEOSGrenadier #tourdepologne #TdP22 #RaceForPeace pic.twitter.com/mstrHv68gr