Nueve árboles serán talados en la zona de Guápulo tras deslizamientos de tierra

Nueve árboles serán talados en Guápulo este lunes 7 de abril del 2025 tras el deslizamiento de tierra ocurrido la tarde del domingo 6 de abril, informó Patricia Carrillo, directora de Gestión de Riesgos del Municipio de Quito.

«Hemos identificado que tenemos árboles en situaciones de riesgos. Ahora mismo la Empresa Pública Metropolitana de movilidad y Obras Públicas está haciendo ya la organización para su retiro», indicó en declaraciones a los medios.

La funcionaria señaló que hasta tener una evaluación técnica de la situación de la avenida De Los Conquistadores, esta permanecerá cerrada al tránsito vehicular.

Según Carrillo, el deslizamiento ocurrido en Guápulo no cumple con la categoría de desastre. Por ello, indicó que no se activaron recursos del Gobierno Central para atenderlo. «Esta es emergencia nivel 1, no da para activar recursos de otros niveles de gobierno, no hemos activado COE Cantonal, ni COE provincial y peor aún COE Nacional», indicó.

Carrillo confirmó que las lluvias registradas, que han sobrepasado los niveles históricos, junto a descargas informales de aguas servidas conectadas de manera irregular y fuera de la norma desde las viviendas, saturaron los taluds de la zona.

«Ayer, en la parte alta de esta quebrada, hubo un desprendimiento de tierra que se arrastró hasta la parte intermedia donde se junta con unas conexiones y descargas de agua donde empieza el colector», dijo la funcionaria.

En ese sentido, indicó que el principal problema en la zona «son las descargas de aguas residuales de las viviendas y las conexiones de manera anti-técnica», precisó.

Sobre la vivienda afectada afirmó que no hay daños en la parte estructural, solo en la mampostería. «Ahora mismo estamos limpiando al interno para observar qué se perdió y automáticamente activar el fondo de emergencia y poder reponer» añadió.

