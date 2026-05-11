Madre e hija cumplen su sueño de conocer a grupo BTS
Cecilia y Sol se viralizaron por su emoción tras conocer a BTS.
Cecilia y Sol cumplieron su sueño de conocer a BTS
Captura de pantalla
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Actualizado:
11 may 2026 - 09:49
Un video que circula en redes sociales muestra a una madre junto con su hija llenas de nostalgia y alegría en el Zócalo, México.
La razón fue porque pudieron observar a sus artistas favoritos, el grupo surcoreano BTS.
Ambas consiguieron entradas para el concierto
La madre y su hija no pudieron conseguir entradas para ver a la banda, pero aún así hicieron realidad su sueño de verlos.
El hecho sucedió el miércoles 6 de mayo de 2026, en el Zócalo de la capital mexicana.
Tras viralizarse su reacción de emoción y alegría, Cecilia y Sol, se viralizaron en redes, logrando conseguir entradas para asistir al último concierto de BTS en México.
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