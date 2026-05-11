Madre e hija cumplen su sueño de conocer a grupo BTS

Cecilia y Sol cumplieron su sueño de conocer a BTS

Un video que circula en redes sociales muestra a una madre junto con su hija llenas de nostalgia y alegría en el Zócalo, México.

La razón fue porque pudieron observar a sus artistas favoritos, el grupo surcoreano BTS.

Ambas consiguieron entradas para el concierto

La madre y su hija no pudieron conseguir entradas para ver a la banda, pero aún así hicieron realidad su sueño de verlos.

El hecho sucedió el miércoles 6 de mayo de 2026, en el Zócalo de la capital mexicana.

Tras viralizarse su reacción de emoción y alegría, Cecilia y Sol, se viralizaron en redes, logrando conseguir entradas para asistir al último concierto de BTS en México.