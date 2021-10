Arrestan en Miami a profesora por tener sexo con un alumno

Con Heiry Calvi, una maestra arrestada el viernes por tener relaciones sexuales con un alumno y quien está embarazada, ya son tres los educadores en el condado Miami-Dade, en el sur de Florida, detenidos en lo que va del mes y que enfrentan cargos de agresión sexual en tres hechos aislados.

Calvi, de 41 años fue arrestada el viernes tras una investigación de siete meses, Brittiny Victoria Lopez-Murray, de 31, el lunes pasado, y Daniel Fernández, de 36, el pasado 1 de octubre.

Las autoridades detallaron que Calvi, maestra del Centro John I. Smith de la ciudad de Doral, está acusada de agresión sexual a un menor de 14 años. Hasta el momento se desconoce si este es el padre de bebé que espera.

Según el Departamento de Policía de Doral, la víctima usaba las redes sociales para comunicarse con Calvi y ambos habían asistido a una fiesta juntos en la que dijeron ser sobrino y tía.

FIRST ON 10: 41-year-old Heiry Calvi stays silent while being released from Miami-Dade jail on bond. The Doral teacher is accused of committing sex crimes against a 15-year-old former student. Her husband says she is 8 months pregnant. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/1XpahXmgED