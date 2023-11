“(La derogación de los decretos de Lasso) me parece un poco demagógico porque no necesariamente los últimos acuerdos que haya firmado el expresidente eran malos. Es para mandar el mensaje de que están rompiendo con el gobierno anterior, que no son una continuación y que van a empezar de cero«, señaló Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales en Universidad Internacional del Ecuador, sobre las primeras decisiones de Daniel Noboa.

En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este lunes 27 de noviembre del 2023, el politólogo también se refirió a la relación del Presidente de Ecuador con la vicepresidenta, Verónica Abad. Aseguró que al designarle como su única función ir a Israel envía el mensaje de que no hay un vínculo adecuado y deja en duda la forma en que fue seleccionada para formar parte de su Gobierno.

«El mensaje que nos da es que entre el Presidente (Daniel Noboa) y la Vicepresidenta (Verónica Abada) no hay ningún tipo de relación (…) Nos quedan algunas dudas de cómo se construyen las candidaturas. Los partidos políticos, incluido el oficialista, son en realidades maquinarias electorales que obedecen a una estructura vertical de toma de decisiones, donde el líder toma la decisión«, aseveró.

También recalcó que tiene las herramientas para negarse a cumplir la función, pero dice que esto podría ser peor porque va a abrir una brecha entre los dos mandatarios. «Hubiera sido bueno que se sentaran a hablar y discutir cuales van a ser funciones y pedirle que baje un poco su perfil en cuanto a sus declaraciones y relaciones políticas porque a la final es parte del Gobierno», añadió Moscoso.

Sobre la eliminación de la tabla de consumo de drogas, el politólogo cree que es una estrategia demagógica para «aportar o tratar de seguir capitalizando apoyos» de cara a una reelección de Daniel Noboa en los próximos meses.

«Es parte de las estrategias demagógicas porque la eliminación de la tabla de drogas no va a disminuir su consumo. No es una cosa que tenga tanto efecto en el nivel de consumo de droga. Hay aspectos legales y constitucionales que tienen que verse y que van de la mano con la política pública«, aseveró.

Finalmente, Moscoso habló sobre el Gabinete Ministerial e indicó que es un arriesgado por los perfiles y designaciones que podrían causar problemas en el manejo de la política, sobre todo en el caso del ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, y la ministra de Gobierno, Mónica Palencia.

