Esto se sabe sobre el asesinato de dos bebés gemelos en Cayambe

El asesinato de dos bebés gemelos causó conmoción en la comunidad de San Miguel del Prado en el cantón Cayambe, Pichincha. Según las primeras investigaciones, los menores de un año de edad fueron asfixiados con un pañuelo, en el interior de la vivienda.

El hecho atroz ocurrió aproximadamente a las 14:30, del 28 de junio del 2024. La madre de los infantes salió a recoger hierba para alimentar a los cuyes. Cuando regresó a su casa, halló a los niños sin vida, sobre su cama.

Tras constatar lo ocurrido, la madre alertó a su padre y a otros familiares para que llamen al ECU-911, sin embargo, los menores ya no tenían signos vitales.

“Estuve con mi hija hasta la una de la tarde y, justamente, la iba a llevar a Cayambe, pero por los niños no quiso salir. A la 14:35 me llegó un audio en el que me decía que en la casa están dos hombres. Al llegar a la vivienda, ya los niños estaban muertos”, comentó el padre de la mujer a STV Canal 6.

Hay dos sospechosos de haber perpetrado el doble crimen. Ellos habrían huido en una camioneta azul. Actualmente, la Policía investiga el hecho, pero no ha confirmado la captura de los responsables.

Uno de los sospechosos sería el padre de los bebés y expareja de la mujer. Medios locales indican que el sujeto poseía una boleta de auxilio en su contra por intento de homicidio.

