Así quedaron las llaves del ascenso a la Serie B. La Ecuafútbol realizó el sorteo de los duelos de los 32avos de final de la Segunda Categoría. Desde el 28 de septiembre, 64 equipos de 22 provincias participarán en la instancia nacional del certamen. Los dos mejores equipos se clasificarán a la Serie B.

Durante la jornada del 15 de septiembre de 2024, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informó que Deportivo Quito y AV25 ingresaron a la instancia, tras la descalificación de Patrón Mejía e Independiente JFA. Los dos clubes quedaron fuera por, supuestamente, no haber entregado a tiempos los documentos habilitantes de su licencia.

Deportivo Quito encontró en las últimas horas al reemplazo del técnico Martín Mandra, quien ahora dirigirá a Bonita Bananas. Carlos Castro dirigirá al equipo azulgrana.

Lea también:

Habrá partidos de ida y vuelta en las llaves. Deportivo Quito jugará contra Santa Elena, mientras que el AV25 del mítico Antonio Valencia chocará con La Troncal FC. Otro equipo pichinchano -Aampetra jugará contra Patria y Atlético Vinotinto jugará con Udinense.

Así quedaron las llaves del ascenso a la Serie B

La Cantera FC vs. Guaranda FC

Naranja Mekánicca FC vs. Independiente Azogues

Sportivo Loja vs. Primero de Mayo de Yantzaza

Deportivo Coca vs. 11 de mayo FC

Panamericana SD vs. Jipijapa FC

Luz Valdivia FC vs. Bonita Banana SC

San Camilo vs. New Sanfra SC

Baños Ciudad de Fuego vs. La Unión

Río Aguarico FC vs. Huancavilca

Búhos ULVR vs. New Porto

CS Patria vs. Aampetra

Baldor Bermeo Cabrera vs. Atlético JBG

Huaquillas FC vs. Filanbanco

CD Miguel Iturralde vs. El Globo

Cuenca Juniors vs. Deportivo Meridiano

La Troncal FC vs. AV25

22 de julio FC vs. Exapromo Costa FC

CD Olmedo vs. LD Cuenca FC

Montúfar FC vs. Juventud Italiana

Daquilema FC vs. La Concordia SC

Aviced FC vs. Astillero FC

Santa Elena Sumpa vs. Puerto Valle FC

Deportivo Quevedo vs. 5 de agosto

Santa Elena SC vs. SD Quito

Deportivo Santo Domingo vs. Everest

FC Insutec vs. La Paz

LDU Portoviejo vs. Estrella Roja

Mineros SC vs. Atlético Quinindé

Udinense FC vs. Atlético Vinotinto

Ecuagenera SC vs. Atlético Kin

Liga de Macas vs. Toreros FC

La Cantera de Pastaza vs. Cantera Orense FC

También en Teleamazonas:

#LIGAPRO I Jandry Gómez y Juan Usma tienen la confianza de Ariel Holan en Barcelona: ¿Quiénes son? https://t.co/z8Ccu8HMrL pic.twitter.com/soAit7ca17 — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 16, 2024