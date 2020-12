Asociación de Municipalidades suspendió movilización prevista para el martes

0 0

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) suspendió la movilización que estaba convocada para el próximo martes. Esto tras la derogatoria del acuerdo 072, que regulaba el procedimiento para la asignación de los recursos para los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Los alcaldes realizaron la convocatoria como una medida de rechazo a los acuerdo emitidos por el ministerio de Finanzas. En esto acuerdos se reducía las asignaciones estatales en alrededor de USD 700 millones a los municipios del país.

Sin embargo, la Asociación de Municipalidades asegura que la marcha ya no fue necesaria tras la derogatoria del acuerdo 072.

«Esto no termina aquí. No significa que ya hemos superado, simplemente este es una de las condiciones más importantes para poder sentarnos en una mesa, para poder planificar cual es el futuro de los ecuatorianos. Entendemos que hay reducciones pero que esas reducciones no lleven a la municipios a no sobrevivir», indicó Raúl Delgado, presidente de la AME.

El ministerio derogó este sábado el acuerdo con el que oficializaba la reducción presupuestaria de los gobiernos locales. Pero su titular Mauricio Pozo asegura que se mantendrá el diálogo para analizar las opciones.

Desde la Asociación de Municipalidades insisten en que hay inequidad en la fórmula que se tenía prevista aplicar para la reducción.

