Astrónomos descubren la galaxia más lejana

La galaxia más lejana jamás detectada, nacida en el universo primitivo hace 13.500 millones de años, fue descrita en un estudio cuyos resultados deben confirmarse con observaciones más pausadas.

Han hecho falta más de 1.200 horas de observación del cielo y la ayuda de cuatro telescopios para encontrar «HD1»: un objeto muy luminoso cuyo «color rojo corresponde sorprendentemente a las características de una galaxia situada a 13.500 millones de años», explica su descubridor Yuichi Harikane, en un comunicado publicado junto al estudio el viernes por The Royal Astronomical Society.

La intuición fue corroborada por datos complementarios recogidos por el observatorio Alma en Chile: HD1 se sitúa 100 millones de años más lejos que GN-z11, hasta ahora la galaxia más lejana descubierta.

The most distant, oldest, galaxy ever seen. “A giant baby in the delivery room of the early universe” – it gave the discoverer, Yuichi Harikane, “a little bit of goosebumps when I found it."

Details: https://t.co/B4dHRCICVU pic.twitter.com/473GPcaulu