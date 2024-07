Tras varios intentos fallidos, este viernes 4 de julio del 2024 finalmente se instaló la audiencia preparatoria de juicio en el caso Independencia Judicial. En total se procesa a 11 personas en este caso, entre ellos, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.

El fiscal subrogante, Wilson Toainga, presenta sus acusaciones por el presunto delito de obstrucción a la justicia. La Fiscalía investiga cómo tres exvocales de la Judicatura intentaron bloquear un proceso judicial con la destitución del entonces juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías.

#AHORA | Caso #IndependenciaJudicial: con la presencia del fiscal general (s) Wilson Toainga, se instala la audiencia preparatoria de juicio contra 11 personas –entre ellas Wilman T., expresidente del Consejo de la Judicatura– por el delito de #obstruccióndelajusticia. pic.twitter.com/5VVI4FC58k — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 5, 2024

Wilman Terán, quién debería estar recluido en la cárcel de La Roca, en Guayaquil. Sin embargo, está presente en la Corte ya que se autorepresenta en este caso. El expresidente de la Judicatura lamentó que la fiscal Salazar no esté presente en la audiencia.

“Me hubiera encantado que esté la fiscal Diana Salazar”, dijo Terán. Luego, mostró algunas conversaciones que mantuvo con la fiscal. En los textos se hace referencia a que la máxima autoridad del Ministerio Público conocía que Terán sería procesado, detalla el portal Primicias.

La conversación que mostró Terán se produjo el 11 de mayo del 2023. Aseguró que ese día supuestamente hablaban de la destitución de Macías. En el texto se lee cómo él se justifica diciendo a la fiscal que actuó “en derecho” y no se trata de un tema personal.

Más adelante mostró otra conversación en la que Terán le cuestiona a la fiscal que van contra él.

Diana Salazar: Obstrucción a la justicia. El reportaje de FY es lapidario, según me cuentan. No lo he visto. Con eso nos vamos.

Wilman Terán: Entonces sancionar un acto disciplinario es obstrucción a la justicia?

Diana Salazar: Que la ip lo diga. Yo no he visto elementos. Estoy retornando de México.

Para Terán el hecho de que la fiscal Salazar conozca previamente de la investigación generaría una violación procesal, lo que derivaría en la nulidad del caso.

El juez Julio Inga deberá decidir a quiénes de los 12 procesados llama a juicio.

Noticia en desarrollo…

