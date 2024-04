Autoridades llevan adelante una campaña de alfabetización digital

La pandemia global afectó a todos los sectores sociales, técnicos, académicos y comunitarios. Esto dejó en evidencia que la alfabetización digital es necesaria para hacer frente a la desinformación en plataformas digitales.

Según la Unesco, aproximadamente el 60% de la población mundial y el 70% de los jóvenes utilizan internet, pero sigue faltando una formación a gran escala.

«Hoy en día ya no se habla de analfabetismo al no saber leer o escribir, sino de analfabetismo porque no soy capaz de entender la información que circula en la web«, dice Diana Rivera, decana de la Facultas de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica Particular de Loja.

Lea también:

En Ecuador, a partir de los cinco años las personas navegan para comunicarse con otros. Según cifras de la Unesco, el 9,2% de personas en el país utilizan las redes para entretenimiento, el 2,9% lo hace por trabajo y el 12,3% con fines educativos.

Según Rivera, el papel fundamental de la alfabetización mediática es que los ciudadanos tengan la capacidad de interpretar mensajes mediáticos y evaluar su veracidad.

De momento el país lleva adelante una campaña de alfabetización digital a docentes y alumnos de diferentes entidades educativas por medio de un programa que lleva adelante el Ministerio de Educación y la UTPL.

También en Teleamazonas: