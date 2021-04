Barcelona pisa fuerte en Brasil y vence al Santos 0-2

Con la presencia de un torrencial aguacero Barcelona debutó con triunfo en la Copa Libertadores 2021.

El Barcelona de Guayaquil visitó al Santos de Brasil este martes, 20 de abril del 2021, por el inicio de su participación en la Fase de Grupos en la Copa Libertadores de América edición 2021.

En un cortado partido en el primer tiempo producto de la fuerte lluvia en el estadio EUrbano Caldeira del Sanstos en el estado de Sao Paulo, Brasil.

Sin embargo, se evidenció la propuesta que anunciaba en la previa el DT de los toreros, Fabián Bustos: «no venimos a meternos atrás».

Lo dijo tras reconocer que “Santos es un muy buen equipo, el último finalista; tiene individualidades de muy buen nivel, como la mayoría de brasileños. Nosotros estaremos a la altura y haremos un muy buen partido”.

Con su alineación confirmada el Barcelona arrancó pisando fuerte en el inicio de la Libertadores y ratificando su excelente momento de sus últimas visitas a suelo brasileño, donde en cuatro partidos a logrado tres victorias y un empate.

🇧🇷⚽️🇪🇨 As escalações de @SantosFC e @BarcelonaSC para a estreia no Grupo C. Peixe joga na Vila Belmiro na caminhada pelo tetracampeonato. #GloriaEterna pic.twitter.com/Yx5EpAJ8rL