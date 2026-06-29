El Manchester City anuncia a Enzo Maresca como nuevo entrenador

El Manchester City anunció el lunes 29 de junio de 2026 la contratación del entrenador italiano Enzo Maresca hasta 2029, quien ocupará el banquillo liberado tras la marcha de Pep Guardiola al final de la pasada temporada, luego de una década llena de títulos.

Maresca, de 46 años, fue entrenador adjunto de Pep Guardiola en la temporada 2022-2023 en el club Citizen, y estaba libre desde su despido el 1 de enero por el Chelsea. Con el club londinense, al que entrenó durante un año y medio, ganó la Conference League y el Mundial de Clubes en 2025.

"El Manchester City es un club que conozco muy bien y tener la ocasión de dirigir al equipo es una oportunidad brillante para mí", afirmó el italiano, citado en un comunicado del City.

"Este será mi tercer paso por el club. Conozco al club, conozco las exigencias y conozco las expectativas", añadió Maresca, quien afirmó estar ansioso por empezar a dirigir a los jugadores: "Quiero que ganemos jugando buen fútbol y disfrutando la presión de representar al Manchester City".

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Además de como adjunto a Guardiola, Maresca también pasó por el club ciudadano la temporada 2020-2021, a cargo del equipo Sub-23, con el que conquistó el campeonato de academias.