Pedro Vite: ‘Quiero estar jugando por mi país en un mundial’

Pedro Vite se consolidó como la figura de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026, tras su brillante actuación en el partido contra Alemania.

A través de las redes sociales, Víctor León, un emprendedor de Babahoyo, en Los Ríos, compartió una anécdota curiosa con el mundialista Pedro Vite que es tendencia en redes sociales.

En su relato, Léon recuerda cómo el jugador, durante sus días de vacaciones en 2022, mantenía una estricta disciplina y humildad en su ciudad natal.

La predicción mundialista en Babahoyo (2022)

Según relata el autor de la publicación, en diciembre de 2022, mientras el mundo entero seguía el Mundial de Qatar, Pedro Vite, ahora seleccionado nacional y clave en los partidos de clasificación en la fase de grupos, se encontraba descansando en Babahoyo, provincia de Los Ríos.

El futbolista, que entonces tenía 20 años, buscaba consolidar su carrera en el extranjero. Durante sus vacaciones era cliente regular de un pequeño negocio de comida rápida, donde solía consumir choripanes de USD 2,50 en las afueras de una vivienda del sector.

El comerciante entabló una conversación con el jugador que hoy en día cobra un valor profético. Víctor le comentó que poseía las condiciones técnicas para disputar una Copa del Mundo y que seguramente estaría en el Mundial 2026, a lo que Vite respondió con seguridad: "Para eso trabajo. En estas vacaciones voy todos los días al gimnasio porque quiero estar jugando por mi país en un mundial".

El propietario del establecimiento confirmó en su publicación que, a pesar de estar en su período de descanso, pudo constatar cómo el futbolista cumplía su palabra de entrenar rigurosamente cada día.

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Del fútbol provincial a la élite de la Selección de Ecuador

Casi tres años y medio después de aquella conversación, los contextos cambiaron. Quien cuenta la anécdota confiesa con nostalgia que, mientras él tuvo que enfrentar el cierre de su negocio debido a dificultades económicas, el futbolista completó su proceso de formación, pasando por la MLS de Estados Unidos y la Liga MX de México antes de ser llamado a la selección nacional junto a figuras como Moisés Caicedo.

La trayectoria de Pedro Vite refleja el proceso del deportista ecuatoriano que debe migrar a temprana edad para conseguir sus metas.

El mediocampista empezó su carrera en las escuelas de la Federación Deportiva de Los Ríos y a sus 12 años, tras varias pruebas, dejó su ciudad para unirse a las formativas de Independiente del Valle, en Quito.

La gran actuación de Pedro Vite en la fase de grupos del Mundial 2026 ratifica la importancia de la determinación mental en los atletas de alto rendimiento.

El posteo cierra con un profundo orgullo por ver a un hijo de Babahoyo representar al país y se convierte en el reflejo de una hinchada que valora el esfuerzo detrás de cada futbolista de la Selección de Ecuador.