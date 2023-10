Bolivia anuncia 27 convocados para enfrentar a Ecuador y Paraguay

El seleccionador de Bolivia, el argentino Gustavo Costas, convocó a 27 jugadores, de los cuales ocho juegan en el extranjero y llamó por primera vez al delantero Henry Vaca que juega en Israel para enfrentar a las selecciones de Ecuador y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) publicó este viernes 6 de octubre del 2023 la lista de los 27 convocados, de los cuales ocho son legionarios, ocho militan en el Bolívar, cuatro en el The Strongest de La Paz, tres en el Always Ready, de El Alto.

El club Aurora de Cochabamba, la Universidad de Vinto, el Royal Pari y el Blooming de Santa Cruz también aportarán a la selección con un jugador.

Entre los ‘extranjeros’ están el delantero Henry Vaca que milita en el Maccabi Bnei Reineh, de Israel, quien fue por primera vez convocado por Costas, también llamó a Danny Bejarano, del Nea Salamina Famagusta FC de Chipre.

En la lista figura el legionario Marcelo Martins Moreno, el máximo goleador de la selección, que actualmente milita en el Independiente del Valle de Ecuador fue llamado por Costas y Jaume Cuéllar, del Barcelona Atletic, de España.

La FBF informó que los 27 jugadores trabajarán en La Paz desde el domingo 8 de octubre y se prevé que los ocho que juegan en el exterior convocados se unan a los entrenamientos el 9 de octubre.

Bolivia recibirá el 12 de octubre a Ecuador en La Paz y el 17 viajará a Paraguay para disputar la cuarta fecha de las Eliminatorias por el Mundial 2026.

La Verde cayó por 5-1 en su debut frente a Brasil y sufrió otra derrota a domicilio ante Argentina, campeón mundial, por 0-3.

El fútbol en Bolivia regresó esta semana luego de un mes sin competencia por denuncias de corrupción y amaños de partidos.

Lista de convocados

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Braulio Uraezaña (Blooming), Guillermo Viscarra (The Strongest).

Defensas: Diego Medina (Always Ready), Luis Haquín (Deportivo Cali- COL), Marcelo Suárez (Always Ready), Héctor Cuéllar (Always Ready), José Sagredo (Bolívar), Jesús Sagredo (Bolívar), Carlos Roca (The Strongest), Jairo Quinteros (Bolívar).

Centrocampistas: Danny Bejarano (Nea Salamina Famagusta FC-CHI), Gabriel Villamil (Bolívar), Ramiro Vaca (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Miguel Terceros (Santos-BRA), Boris Céspedes (Yverdon Sport-SUI), Moisés Villarroel (Águilas Doradas-COL), Rodrigo Ramallo (Aurora), Jaime Arrascaita (The Strongest).

Delanteros: Marcelo Martins ( Independiente del Valle-EC), Víctor Ábrego (U. de Vinto), Jaume Cuéllar (Barcelona Atletic), Henry Vaca ( Maccabi Bnei Reineh-ISR), Bruno Miranda (Royal Pari), Lucas Chaves (Bolívar), Jeyson Chura (The Strongest). EFE

