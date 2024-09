Jon Bon Jovi evitó una tragedia en Nashville, Tennessee. El cantante estadounidense persuadió a una mujer, que se encontraba al borde de un puente, para que regresara a una zona segura. Todo fue captado en video.

Según informó la Policía local, el incidente ocurrió, el miércoles 11 de septiembre del 2024, en el puente peatonal Seigenthaler, que cruza el río Cumberland. En el mensaje publicado por la fuerza pública en la red social X detalla que Bon Jovi y una ayudante de producción de video fueron quienes intervinieron.

El diario local The Tennessean reportó que el momento fue captado en un video. Las imágenes fueron publicadas por la policía en YouTube, pero posteriormente las retiraron. Sin embargo, los fanáticos se encargaron de difundir la grabación.

En las imágenes se muestra a una mujer con camisa azul al otro lado de la barandilla del puente, aferrada a ella con los brazos. Segundos después, llega Bon Jovi y su acompañante caminando por el puente y se percatan de la situación.

De inmediato accionan e inician una conversación con la mujer. Tras el diálogo, ella se giró hacia ellos y la ayudaron a ponerse a salvo. En señal de apoyo, Bon Jovi abrazó a la mujer y continuaron conversando por varios minutos.

Rockstar Jon Bon Jovi saves a woman from jumping off a bridge in Nashville, Tennessee, while filming a music video.



Nashville Metro Police released video from a camera that recorded the moment. pic.twitter.com/7Zwn9dXrJk