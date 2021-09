Calzoncillo de Michael Jordan es puesto en subasta

Michael Jordan, leyenda de la NBA y del deporte mundial, cuenta con millones de seguidores en todo el planeta y entre ellos hay personas dispuestas a pagar cualquier precio por los artículos del exdeportista.

Es así que la familia de John Michael Wozniak, que ejerció como guardaespaldas de Michael Jordan, puso a la venta, bajo el sistema de subasta, un calzoncillo del 23 de los Chicago Bulls.

A inicios de 2020, John Michael Wozniak falleció y por esta razón su familia heredó una serie de artículos que Jordan le había regalado cuando trabajaban juntos, entre ellos figuraba el calzoncillo que, según la descripción de medios internacionales, tiene señales de haber sido usado bastantes veces.

Michael Jordan's old underwear, with signs of 'definite use,' up for auction. 😶 https://t.co/i8IaSgRF7o pic.twitter.com/zmzW1BHtg1