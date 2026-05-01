Donald Trump declara el fin de la guerra con Irán y evita la mediación del Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió este viernes una carta clave a los legisladores del Capitolio asegurando que el conflicto bélico con Irán ha "concluido". El documento, revelado inicialmente por el diario Politico, surge justo el día en que vencía el plazo legal para que el Ejecutivo solicitara permiso formal al Congreso para mantener el despliegue de tropas en Oriente Medio.

La estrategia de la Casa Blanca para cerrar el debate sobre la Ley de Poderes de Guerra se basa en la ausencia de hostilidades recientes. Según el mandatario, la estabilidad en la región es un hecho consumado.

Esta fecha hace referencia a la tregua bilateral que el republicano decidió extender de manera unilateral e indefinida la semana pasada, eliminando, bajo su criterio, la necesidad de una autorización legislativa.

"No ha habido intercambio de fuego entre EE.UU. e Irán desde el 7 de abril de 2026". Donald Trump - presidente de EE.UU. en la misiva

Tanto el presidente como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, han sostenido en apariciones recientes que el alto al fuego actual reinicia cualquier plazo legal. La normativa estadounidense es estricta al respecto

El límite de 60 días: La ley obliga al Ejecutivo a obtener la aprobación del Congreso para mantener tropas en combate antes de cumplirse los dos meses de iniciado un conflicto (a menos que haya una declaración formal de guerra o un ataque directo a territorio estadounidense).