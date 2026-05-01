¡EN VIVO! Universidad Católica vs. Independiente del Valle por el liderato de la LigaPro

La Universidad Católica en un juego de la serie A del fútbol Ecuatoriano de fútbol.

La Universidad Católica recibe este viernes 1 de mayo a Independiente del Valle en el Estadio Olímpico Atahualpa, marcando uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada en la LigaPro. Ambos equipos capitalinos se enfrentan por el primer lugar en la tabla de posiciones.

Ambos conjuntos, conocidos por su propuesta de fútbol ofensivo y posesión de balón, llegan con la necesidad de sumar tres puntos vitales para no perder pisada en la parte alta de la tabla de posiciones. El partido será transmitido por la señal de Teleamazonas y Teleamazonas.com.

Mientras el "Trencito Azul" busca hacer respetar su localía en la altura de Quito, los "Rayados del Valle" intentarán imponer su jerarquía como candidatos directos al título en lo que se perfila como un choque estratégico de pronóstico reservado.

Alineación de Universidad Católica

Alineación de la Universidad Católica Tomado de redes sociales

Alineación Independiente del Valle