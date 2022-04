Cambio de última hora: Senegal enfrentará a Holanda en el partido inaugural del Mundial de fútbol el 21 de noviembre en Doha, anunció la FIFA el viernes luego del sorteo del torneo en Catar. El partido inaugural originalmente iba a ser el país anfitrión contra Ecuador, pero la FIFA posteriormente publicó un horario con un cambio en la hora de inicio de los partidos.

Final match schedule 🏟️ for the FIFA ⚽️ #WorldCup Qatar 🇶🇦 2022™ published ➡️ https://t.co/cLSmws7sYS. Tickets 🎟️ back on sale on 5 April via https://t.co/N8oxitnzbJ! pic.twitter.com/39KhdHrx9s