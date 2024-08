«Se está victimizando de una forma que no se entiende«. Con estas palabras la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, confirmó que la vicepresidenta, Verónica Abad, todavía se encuentra en Israel por su voluntad.

Sus declaraciones las realizó, la noche del lunes 19 de agosto del 2024, durante una entrevista en el programa Vera A Su Manera. En el diálogo Sommerfeld afirmó que no existe una persecución política en contra de Abad y que han tenido «un alto grado de tolerancia» por sus comentarios en medios de comunicación.

«No hay persecución política. No soy ningún instrumento, soy la Ministra de Relaciones Exteriores que hace valer la implementación de un Decreto, que por Constitución, el Presidente (Daniel Noboa) tiene la facultad de entregar las funciones que quiere que haga la Vicepresidenta», sentenció la Canciller.

En este sentido, Gabriela Sommerfeld aclaró que la Vicepresidenta fue designada como Embajadora de Ecuador en Israel como «jefa de misión» y con el objetivo de «fortalecer la relación bilateral» entre los dos países.

No obstante, a su parecer, estas funciones no se han cumplido y su trabajo se ha enfocado en desprestigiar tanto a Ecuador como Israel y afirmar que está siendo agredida o es una perseguida política.

«La Vicepresidenta a lo que se dedica es a decir todo el rato que está siendo agredida o es perseguida política. No encuentro la razón. No hay ninguna persecución. Tiene tantas funciones como otro Embajador. En vez de decir que está siendo vulnerada en su seguridad, debería estar diciendo o actuando sobre lo que se puede fortalecer entre ambos países«, puntualizó la Ministra de Relaciones Exteriores.

Sommerfeld aseveró que pese a esta situación existió «un grado alto de tolerancia del presidente Daniel Noboa con la Vicepresidenta». Por lo cual, al escuchar lo que menciona en diferentes medios de comunicación o señala en sus informes, decidieron trasladarla a Turquía.

Sin embargo, Verónica Abad no ha cumplido y continúa en Israel, pese a que el Decreto Ejecutivo se emitió el 8 de agosto del 2024. «Hasta el día de hoy no se cumple el decreto. La Embajadora (Verónica Abad) sigue en Israel y no nos ha informado cuando va a salir«, agregó.

Finalmente, la Canciller reveló que «dado que los informes eran tan escandalosos» sobre la situación que estaban viviendo decidió consultar al personal diplomático de la Embajada de Ecuador en Israel para preparar la salida de toda la misión.

«Por escrito me han respondido que peores circunstancias vivieron el 7 de octubre del 2023, que no sienten inseguridad y que ellos se quedan en Israel«, detalló Gabriela Sommerfeld, al tiempo que cuestionó su actuación y se preguntó si se trata de comunicación política para desprestigiar al Gobierno.

«No está siendo consecuente con el momento que vive el país. Se está victimizando de una forma que no se entiende», concluyó.

