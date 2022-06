Una selección con los mejores temas para poner a dormir a los bebés más intranquilos.

No hay público más exigente que los recién nacidos: la comida tiene que ser perfecta o harán pucheros y se negarán rotundamente a ponerla en su boca; los peluches tienen que ser los que ellos quieren o no irán a dormir en toda la noche; los juegos tienen que ser exactamente como los imaginan, o se pondrán a llorar en lugar de reír…

Lo mismo aplica para la música, que tiene que estar al volumen ideal para entretenerlos, pero no tan alta como para despertarlos; que necesitan sonidos calmados, pero no aburridos; que pueden perderse entre las mejores melodías de la música clásica o las tonadas más pegajosas del rock. Y si no les gusta, prepárese para escuchar sus fuertes quejas.

Esa es la razón por la que hemos curado una playlist de Spotify lista para satisfacer a los bebés más exigentes y de oídos más refinados. Esta es una selección de piezas clásicas e instrumentales que llenan de tranquilidad y calma el ambiente, que relajan a cualquier adulto y ponen a dormir a cualquier infante. Temas como Somewhere over the rainbow, The seal lullaby, Walking in the air y muchas más se vuelven una caja de herramientas perfecta para todo padre en las noches.

¿Qué espera para poner a sonar estas canciones de cuna para arrullar a su hijo al ritmo de las melodías más apacibles y tranquilas?

SPOTIFY: Canciones de Cuna

DEEZER: Canciones de Cuna

