Canelo Álvarez venció a Saunders tras ocho asaltos y le quita su cinturón

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez derrotó este sábado por nocaut tras ocho asaltos al inglés Billy Joe Saunders para arrebatarle el título supermediano de la Organización Mundial de Boxeo.

Después de recibir una paliza en el octavo round, Saunders terminó con el ojo derecho cerrado y pidió no salir en un combate en el AT&T Stadium de Arlington, Texas ante más de 73.000 aficionados, récord de asistencia en una pelea en escenario cerrado en Estados Unidos.

Fue un pleito emotivo en el que, luego de un primer round de estudio. En el segundo Álvarez, que retuvo los títulos del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial, comenzó a castigar con su mano derecha al estómago.

Saunders, que en la semana se burló del mexicano, de los periodistas y de quien se le puso delante, intentó marcar diferencia con el ‘jab’, y conectó buenos impactos ante un rival paciente, mejor en los contragolpes.

En el quinto el europeo pegó casi cuatro golpes por minuto, se llevó el asalto; y continuó con la recuperación en un sexto round parejo, en el que le sacó la lengua al mexicano. En el séptimo hubo buenos intercambios y Billy Joe se vio mejor, sin embargo las cosas cambiaron en el octavo.

Un poderoso ‘upper’ que se estrelló en el ojo de Saunders marcó el destino de la pelea; a partir de ahí el inglés agarró, ensució el combate y se quedó sin defensa cuando el ‘Canelo’ combinó su derecha con certeros ganchos que acabaron al rival.

«Dije que la pelea iba a empezar después del séptimo o el octavo, pero no fue tan difícil como esperaba. Le quebré el pómulo y sabía que no iba a salir; se lo dije a mi esquina», señaló el mexicano.

