Real Madrid presentó su nueva camiseta para la temporada 2026/27; ¿cuánto cuesta?

El Real Madrid presentó su nueva indumentaria para la temporada 2026/2027. Las imágenes de la camiseta fueron reveladas a través de sus redes sociales este miércoles 3 de junio de 2026.

El equipo blanco sorprendió a toda su afición al presentar una camiseta blanca con rayas rosas en los hombros y ribetes verdes en el cuello y los puños.

"El tejido incorpora patrones intrincados inspirados en la geometría de los diamantes y las perlas presentes en la corona del escudo del club, trasladando los conceptos de excelencia y artesanía a una estética moderna de alto rendimiento", explicó la marca en un comunicado.

La nueva camiseta ya se encuentra disponible en la tienda oficial del Real Madrid. El precio alcanza los 110 Euros, al rededor de 127 dólares.