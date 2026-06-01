Barcelona pierde ante Técnico U. en Ambato en el cierre de la fecha 16 del campeonato LigaPro

El mal momento de Barcelona se agudiza. El equipo guayaquileño sumó otra derrota (1-0) ante Técnico Universitario en juego correspondiente a la fecha 16 del Campeonato Ecuatoriano LigaPro. El cotejo se jugó este lunes 1 de junio del 2026 en el estadio Bellavista de Ambato en el cierre de la jornada.

Un tanto de Bagner Delgado, a los 9 minutos, sorprendió a los toreros que no tuvieron la capacidad de empatar el juego. En un partido accidentado, la primera acción polémica ocurrió a los 3 minutos de juego. Johan Bocanegra, a los 6 minutos, se fue expulsado en el Bellavista.

El jugador golpeó a su rival en la intención de pelear la pelota y el VAR confirmó la gravedad de la acción con la tarjeta roja. Sin embargo, Barcelona se vio sorprendido porque después de la expulsión recibió el gol.

El contragolpe generado por el 'Rodillo Rojo' fue letal. Delgado trasladó la pelota varios metros y definió con precisión. Con la ventaja del tanto, Técnico fue inteligente y cuidó su ventaja para sumar puntos claves antes de la paralización del campeonato nacional por el Mundial.

Con la derrota en Ambato agudizó su mal momento. Fue eliminado de la Copa Libertadores y fue goleado en Brasil y ahora sufre otra derrota que lo aleja de la pelea por alcanzar a Independiente del Valle. Ahora se espera un análisis de la directiva para los próximos días.

Alineación de Técnico Universitario

Alineación de Barcelona