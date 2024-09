Richard Carapaz demostró estar entre los mejores del mundo. Este domingo 8 de septiembre del 2024 culminó su participación en la Vuelta a España con una buena contrarreloj, que le adjudica la cuarta posición de la general.

El carchense de 31 años luchó cada etapa para subirse al podio, pero no le alcanzó para ascender al tercer lugar, ocupado por Enric Mas.

En la última jornada, los ciclistas recorrieron 24,6 kilómetros en la contrarreloj individual. La Locomotora del Carchi partió alrededor de las 12:00. Luciendo el característico traje tricolor y rodeado de las banderas de Ecuador empezó a calentar para cerrar su participación en esta gran vuelta del ciclismo.

Con la etapa 19, disputada el sábado 7 de septiembre, solo quedaba en duda el segundo puesto de la general, puesto que el primer lugar ya se adjudicó Primoz Roglic en Picón Blanco con un vibrante final. Mientras que Ben O’Connor, de Decathlon, y Enric Mas, de Movistar Team, mantuvieron los dos siguientes mejores tiempos.

El tricolor tuvo una destacada participación, pero no pudo restar la diferencia. Llegó a la meta con un tiempo de 19:34. Con esta marca fue superado por Küng (18:19), Roglic (18:47), O’Connor (19:05) y Mas (19:25).

Carapaz se aferró a la cuarta posición desde la etapa 11, pero en varias jornadas buscó recortar su tiempo para subirse al anhelado podio. Enfrentó una caída y problemas con los equipos de sus inmediatos rivales, que obstaculizaron esta nueva hazaña.

Sin embargo, la alegría de los ecuatorianos y de Carapaz se hizo presente en Madrid. Con la bandera en mano y montado en su bicicleta recorrió parte de la vía mientras los compatriotas le brindaban apoyo y expresaban su orgullo.

“Es nostálgico no. Me alegra muchísimo que tanto ecuatoriano se siente identificado con una bandera. Hace muy especial, a pesar de todo lo que vive nuestro país, ver esta alegría que vive la gente es único. La verdad llena muchísimo más que cualquier otro triunfo”, dijo la ‘Locomotora’ tras cerrar su participación.

‘Soy uno de los mejores’

«Levanto por partes, pero en orden». Esto es lo primero que dijo, mientras centenas de ecuatorianos coreaban su nombre en Madrid y el sí se puede. Todavía no se bajaba de la bicicleta. Se secaba la cabeza con una toalla.

“(La crono) no era de mis condiciones pero he intentado hacer lo mejor posible. Sabía que iba contra el tiempo. Al final he hecho una buena crono, estoy muy contento”, agregó el ecuatoriano.

“Son muchas cosas que tenemos que seguir trabajando, mejorando, pero sabemos que soy uno de los mejores y que aún estoy en la jugada”.

Lea también:

“Al final, reencontrarme una vez más aquí (en España) es muy especial. Terminar de esta manera me llena muchísimo. Sé que todavía tengo unos años por delante, que los quiero aprovechar al máximo y poder disfrutar mucho de este público que miras aquí detrás”.

Adversidades en La Vuelta

“Partíamos desde Portugal con una ambición. Siempre venimos pensando en el triunfo pero nos hemos topado con un montón de adversidades, sin dos compañeros, un equipo incompleto. Y al final incluso creo que hemos hecho hasta por demás; así que muy contentos”.

“Muchas adversidades hemos tenido que pasar (en La Vuelta 2024). Estábamos sin dos compañeros que eran muy importantes”, reseñó Carapaz. Se refería a las inesperadas bajas que sufrió su equipo, el EF Education-Easy Post: la del portugués Rui Costa, quien dejó la competencia tras una caída en la quinta etapa, y la del colombiano Rigoberto Urán, quien sufrío una fractura tras una caída en la sexta etapa.

“El mismo papel de Rigo que jugaba aquí en la clasificación general iba a ser importante. Rui Costa también que era otro corredor que sumaba mucha experiencia. Y bueno al final han tenido que ser como son las cosas; nos vamos muy contentos, muy felices con el equipo y, sobre todo, con mucha ambición para los siguientes años”.

También en Teleamazonas: