El ecuatoriano Richard Carapaz sufrió una caída en los últimos kilómetros de la tercera etapa y última jornada en tierras neerlandesas de la Vuelta a España, donde el velocista irlandés Sam Bennett (Bora) logró su segunda victoria consecutiva al imponerse al esprint en la llegada a Breda.

Primer corredor del Jumbo-Visma en cruzar la línea de meta, el italiano Edoardo Affini se convirtió en el nuevo maillot rojo de la prueba, sustituyendo a su compañero de equipo Mike Teunissen; y partirá como líder en la 4ª etapa de la ronda española, el martes en Vitoria, una vez que el pelotón se traslade de Países Bajos a España durante la jornada de descanso del lunes.

La ‘Locomotora dle Carchi’ sufrió una caída a 20 kilómetros para el final de la etapa, Sin embargo, el carchense supo reponerse y culminar el recorrido.

El integrante de Ineos Grenadiers dijo que paso «un poco de susto» tras la caída, pero recalcó que «lo importante es que estamos bien» y continuará en busca del título.

⏪🚴🏼 Así ha sido el momento en el que @RichardCarapazM se ha ido al suelo. Ya en el pelotón.



💥 @INEOSGrenadiers caught up in an incident with 20km to go but he's now made his way back up to the bunch.#LaVuelta22 pic.twitter.com/Q8vMal6CKq