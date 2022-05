Carapaz: «Tenemos un primer objetivo cumplido; viene lo más difícil»

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) afirmó que ha cumplido este sábado el primer objetivo en el Giro de Italia al conseguir la maglia rosa, pero advirtió de que “viene lo más difícil”.

“Ha sido una etapa bastante intensa y muy dura con el calor. No pensábamos estar aquí (de rosa) y estoy muy contento. Tenemos un primer objetivo cumplido con el equipo, pero viene lo más difícil del Giro y estamos en buena posición. Hay que seguir”, afirmó en meta.

Caparaz destacó el “buen trabajo” que hizo el equipo Bora y su ciclista Jai Hindley. “Tenemos la maglia, es bueno para nosotros, y ahora a defenderla. Queda una semana de locura”, añadió.

Como hace tres años, en 2019, Carapaz se apoderó del liderato en la jornada 14 y se mantiene a siete segundo de su inmediato rival Hindley.

«No lo recordaba, pero es algo bonito para mí. Trabajé mucho para estar aquí, para venir a intentarlo y a hacerlo lo mejor posible. Dimos el primer paso«, insistió.

🎤 @RichardCarapazM: "Now we'll try to defend the Maglia Rosa. I didn't remember that I also took it on Stage 14 three years ago but I'm glad to do it again."



Powered by @eolo_it #Giro pic.twitter.com/QZvqD1D7Pm