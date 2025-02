Actualizado 17:05

Manuel G. Pascual |

La familia de modelos de inteligencia artificial (IA) generativa española, Alia , tendrá una primera aplicación pública antes de acabar el año. Se llama Cardiomentor y la están desarrollando Tecnalia y el Barcelona Supercomputing Center (BSC) en colaboración con la Sociedad Española de Cardiología. En una primera fase, actualmente en ejecución, Cardiomentor se apoyará en los modelos fundacionales Alia para desarrollar una especie de ChatGPT especializado en cardiopatías para los médicos generalistas, con el objetivo de que estos tengan fácil acceso a conocimiento actualizado y veraz sobre estas dolencias.

Una vez completada esta fase, el sistema se entrenará con datos anonimizados de pacientes con el objetivo de afinar la capacidad de predicción y diagnóstico de la herramienta. La idea es que el modelo sea capaz de analizar una serie de parámetros del paciente y poder decirle al médico, por ejemplo, qué tipo de tratamientos han funcionado con otros sujetos que presentaban condiciones muy similares.

Esta segunda parte del proyecto, que se licitará este año y se empezará a implementar el que viene, presenta varias incógnitas. ¿Quién se ocupará de anonimizar y custodiar los datos de las historias clínicas de los pacientes? ¿Qué tecnología se usará para ello? ¿Quién supervisará que el proceso se realice de forma segura? Fuentes de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública y que ha asumido la coordinación del proyecto, explican a EL PAÍS que el foco está todavía puesto en la primera, así que todas estas cuestiones están todavía “por definir”.

Unas 800.000 personas padecen insuficiencia cardíaca en España. Su incidencia es alta en personas mayores y con morbilidades, y se ha estimado que su impacto económico puede ser de unos 2.500 millones de euros anuales (se atribuyen a cardiopatías unos 10.000 ingresos hospitalarios al año). “Nos pareció que la insuficiencia cardíaca es una patología que afecta a muchas personas y tiene un gran impacto en el sistema sanitario, por lo que podía ser un buen punto de partida para empezar a usar el gran modelo de lenguaje (LLM por sus siglas inglesas) que ha desarrollado el Gobierno”, explica el doctor Julián Villacastín, jefe de cardiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y expresidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

Villacastín encabeza el equipo de la SEC que ha trabajado en la prueba de concepto de asistente en insuficiencia cardiaca para médicos generales (Cardiomentor). “Inicialmente, será una herramienta formativa: ayudará a los generalistas a estar al día y tomar decisiones, que serán siempre solo suyas”. El doctor y sus colegas serán los curadores del contenido con el que se entrene el modelo: artículos científicos reseñables y guías clínicas que reflejen el consenso de los expertos. “Va a ser un modelo vivo, iremos incluyendo novedades según se vayan publicando”, añade.

La prueba de concepto en la que trabajan ahora mismo tiene un presupuesto de 50.000 euros, según confirma la Secretaría de Estado. Ha sido elaborada por Tecnalia con los medios del BSC y el asesoramiento de la Sociedad Española de Cardiología. Villacastín cree que el prototipo formativo puede estar listo en unos meses. “Solo con que te conteste a preguntas científicas con la seguridad de que las respuestas de la herramienta no tengan sesgos, eso será muy valioso”, dice. El hecho de que se base en Alia y, por tanto, funcione bien en castellano, hace que Cardiomentor sea susceptible de ser usado en cualquier país de habla hispana.

Can we really trust AI in critical areas like medical image diagnosis? No, and they are even worse than random. Our latest study, "Worse than Random? An Embarrassingly Simple Probing Evaluation of Large Multimodal Models in Medical VQA," uncovers the stark limitations of… pic.twitter.com/pt3d02RZcM