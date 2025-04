Actualizado 11:43

Redacción Teleamazonas.com I

¿Carlo Ancelotti debutará ante Ecuador? El DT está cerca de firmar por Brasil. El mercado de pases sigue moviéndose en forma vertiginosa. El técnico del Real Madrid podría convertirse en las próximas horas o días en el nuevo entrenador del ‘Scracht‘.

El periodista Fabrizio Romano, especialista en la información de traspasos de jugadores y de cuerpos técnicos, confirmó que las conversaciones entre Ancelotti y la Confederación Brasileña de Fútbol están avanzadas. La idea es que Brasil pueda contar con ‘Carletto‘ desde inicios de junio.

El 4 de junio, Brasil visitará a Ecuador, en la continuación de las eliminatorias sudamericanas. Luego, cinco días después rivalizará con Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, en condición de local. La intención de los directivos es poder contar con Ancelotti para el inicio de la doble fecha.

Ancelotti tiene un pie afuera en el Madrid. Según información de Romano, el DT ya comunicó a la directiva merengue su intención de salir del equipo, al final de la temporada, que concluye en mayo. El DT italiano se convertiría en el seleccionador mejor pagado del mundo.

🚨🇧🇷 Brazil expect Carlo Ancelotti to be ready to start new chapter as head coach at the beginning of June.



Brazilian Federation are set to offer a record salary for the Italian coach, the best paid ever for the Seleçao.



Timing now depends on Real Madrid exit process. pic.twitter.com/p14yDOUOaV