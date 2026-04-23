¿Copa América en Ecuador? Esto respondió Francisco Egas, presidente de la FEF

Francisco Egas, el presidente de la FEF, en el Congreso Ordinario de la Conmebol

La reunión entre Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y Francisco Egas, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) visitaron al presidente de la República, Daniel Noboa, en Carondelet, este jueves 23 de abril del 2026.

Aunque la agenda de temas tratados fue reservada, uno de los rumores alrededor de esta reunión fue la posibilidad de que Ecuador sea sede de la Copa América. Sin embargo, luego del Congreso Ordinario de la Conmebol, Francisco Egas, fue claro en torno a esa posibilidad para el fútbol ecuatoriano.

En un hotel del norte de Quito, Egas manifestó: “Hoy la Copa América ha crecido muchísimo y las demandas de infraestructura y logística son muy grandes”, explicó el dirigente de la FEF y prefirió no profundizar más en torno a este caso.

La última vez que Ecuador fue sede de este torneo continental fue en 1993, cuando el certamen contó con la participación de 12 selecciones y Argentina se consagró campeón.

Alejandro Domínguez, de Conmebol, en cambio, dejó abierta una posibilidad. “Hay mucho interés en que Ecuador sea sede, es una opción muy interesante”, señaló el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol.