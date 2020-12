Carlos Góngora se proclamó campeón mundial de boxeo

El ecuatoriano Carlos Góngora ganó el campeonato mundial de la organización internacional de boxeo tras vencer al kazajo Ali Akhmedov.

La pelea se desarrolló en Estados Unidos y el ecuatoriano Carlos Góngora logró noquear a su rival en el asalto número 12 para llevarse el cinturón que lo identifica como campeón mundial.

Esta pelea entre Akhmedov y Góngora enfrentó a os peleadores que tenían rachas invictas y el ecuatoriano logró romper esa cadena de triunfos seguidos del kazajo.

Carlos Gongora with a HUGE uppercut to seal the comeback victory 😲



